Eschbronn Hexen halten eben zusammen

Weil Letztere für ihre Hexentaufe und das Häsabstauben in diesem Jahr keine Halle haben – sie wird am Dreikönigstag nach einer umfangreichen energetischen Sanierung und baulichen Erweiterung beim Neujahrsempfang feierlich eingeweiht – erhielten sie von den Geisterstein-Hexen spontan eine Einladung nach Locherhof. Diese nahmen sie gerne an.

So werden Besucher und Narren am heutigen Freitag, 5. Januar, im Pausenhof der Grundschule Locherhof erstmals zwei Hexentaufen hintereinander erleben.

Die Schoafhexen beginnen bereits um 17.30 Uhr mit dem Abstauben. Die nunmehr sechste Feuertaufe der Geisterstein-Hexen beginnt wie in den Vorjahren um 19 Uhr. Im Anschluss gegen 19.30 Uhr tauft die Weilerner Narrengruppe eine neue Hexe und 14 so genannte "Greenhorns". Das sind Neumitglieder im Probejahr, die erst bei der nächsten Hexentaufe das offizielle Ritual über sich ergehen lassen müssen.