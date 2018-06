Eschbronn Heute sollen sich die Bürger einbringen

Die Ergebnisse dieses Bürgerdialogs werden am Sonntag, 10. Juni, beim Bürgerfest in der Ortsmitte Locherhof am Dorfbrunnen präsentiert. Mitglieder des Gemeinderats und des Vereins BüfE stehen für Gespräche und eine Vertiefung des Dialogs bereit.

Der Festbetrieb in der Schönbronner Straße beginnt im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst, der um 10.15 Uhr beginnt. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche statt.