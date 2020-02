Eschbronn Hausbewohner löscht Ofenbrand

Eschbronn-Mariazell - Am späten Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurden die Feuerwehren aus Dunningen und Eschbronn zu einem vermeintlichen Brand in der Schramberger Straße in Mariazell gerufen. Vor Ort stellten die Wehrmänner eine heftige Rauchentwicklung im Bereich eines Ofens fest. Die Hausbewohner hatten die Flammen allerdings zwischenzeitlich selbst unter Kontrolle gebracht.