Eschbronn Grundschüler begeistern können

Eschbronn. Jugendbegleiter sucht die Grundschule Eschbronn. Gefragt sind Menschen mit einem spannenden Hobby, die in einem Verein tätig sind, oder wer sein Wissen aus der Arbeitswelt an Kinder weitergeben will. Die Jugendbegleiter können sich an der Schule im zweiten Schulhalbjahr ehrenamtlich einbringen.