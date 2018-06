Eschbronn Geschicklichkeit ist Trumpf

Eschbronn-Locherhof. Wie jedes Jahr hatte der Turnverein Locherhof zum Sport- und Spieletag aufgerufen. Der Sprint war eine von insgesamt acht Stationen eines Übungsparcours, an denen die Kinder in verschiedenster Weise sportlich und geistig gefordert wurden. Nicht immer kam es dabei auf die Schnelligkeit an, um möglichst die Höchstzahl von drei Möhren auf einem Laufzettel gutgeschrieben zu bekommen.

So bekam auch die Bestnote, wer mit Hilfe des Sprungbretts seinen Hüpfer auf den Sprungkasten in den Stand schaffte. Das klappte meist nicht beim ersten Mal. Jedes Kind hatte aber innerhalb sechs Minuten – so lange dauerte es bis die Musik die nächste Station ankündigte – mehrere Versuche.

Während hier also die Konzentration an erster Stelle stand, brauchte es am Schwebebalken eine Portion Gleichgewichtssinn, um ihn meistern zu können, ohne abzusteigen. Geschicklichkeit und Koordination waren Trumpf beim Springen in die aufgereihten Ringe, das mal mit links, mal mit rechts und auch mit beiden Füßen erfolgen musste. Wer dies gut beherrschte, schnitt anschließend beim Seilhüpfen ebenfalls gut ab.