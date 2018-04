Eschbronn Geduld ist bei Anliegern allmählich am Ende

Ein Riesenproblem sei es, aktuell eine Baufirma zu bekommen. Die für den Ausbau des Fichtenwegs beauftragte Tiefbaufirma Bantle könne dies nicht übernehmen, da sie erst andere Aufträge abarbeiten müsse. Mit etwa dem gleichen Wortlaut musste Moser Anwohner in der Carl-Härdter-Straße vertrösten, die beklagten, dass seit Beginn der Straßenbauarbeiten nachts keine Straßenlaterne mehr leuchte und es an der Zeit wäre zu handeln, zumal Strom und Masten vorhanden seien. "Die Leuchtkörper sind bestellt. Es muss nur noch der Handwerker kommen", gab Moser den schwarzen Peter an die beauftragte Firma weiter. In der Carl-Härdtner-Straße müsse noch eine Querung durch die Schönbronner Straße in den Schachen mit Gas, Glas und Strom hergestellt werden. In circa drei bis vier Wochen könne dann der Feinbelag aufgebracht werden.