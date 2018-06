Eschbronn FV Locherhof starke Kraft in Ortschaft

Eschbronn-Locherhof (lh). Neben dem Bericht des Vorsitzenden Thomas Hauser standen Vereins- und Verbandsehrungen bei der Hauptversammlung des FV Locherhof im Mittelpunkt. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Benedikt Maier die Vereinsehrennadel in Silber. Seit 40 Jahren stehen Jürgen Kunz und Werner Augstein in der Mitgliedsliste und wurden mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet sowie zu Ehrenmitgliedern ernannt. Auf 50-jährige Mitgliedschaft können Josef Moosmann und Wolfgang Rapp zurückblicken. Für ihre Jahrzehnte lange Treue wurden sie mit der goldenen Ehrennadel mit Goldkranz geehrt.