Eschbronn Fasnet mit strammem Programm

Gemeinsam laden an diesem Freitag die Heuliecher und Rotseehexen zur 6. Nacht der Hexen in die Mühlbachhalle ein. Ein unterhaltsames Programm mit Hexen- und Showtänzen sowie Guggenmusiken beginnt um 20 Uhr.

Am Schmotzigen Donnerstag (8. Februar) wird der närrische Tag mit der Seniorenfasnet in der Mühlbachhalle ab 14 Uhr eröffnet. Gegen 19.30 Uhr findet die Schlüsselübergabe mit Bürgermeister Franz Moser statt, anschließend geht es mit dem Hemdglonkerball nahtlos in der Mühlbachhalle weiter. Das Programm hierzu gestalten die Heuliecher, der Musikverein und der Sportverein gemeinsam. Tags darauf ist dann das heitere Schnorren der Hecke-Pfiefer Locherhof an der Reihe. Die fünf Schnorrer-Gruppen beginnen ihren Streifzug um 20 Uhr durch die Schnorr-Lokale Zunftstube Sternen, Sportheim Locherhof, Feuerwehrgerätehaus Locherhof, Schmiede und Sportheim Mariazell.

Am 10. Februar besucht die Zunft den Hecke-Pfiefer-Ball in Locherhof. Höhepunkt der Fasnet 2018 für die Heuliecherzunft sind am Sonntag, 11. Februar, der Kinderball um 10 Uhr und der Umzug mit den Gastzünften Hecke-Pfiefer und Geistersteinhexen aus Locherhof durch die Ortsmitte. Der närrische Lindwurm setzt sich um 14 Uhr in Bewegung. Anschließend herrscht närrisches Treiben in der Mühlbachhalle und im "Sternen".