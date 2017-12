Eschbronn Fahrrad-Tröte trifft auf Mundharmonika

Das Jugendorchester präsentierte sich als aktueller Kreisjugendmeister und bewies, dass diese Auszeichnung kein Zufall war. Bei "Music of Resurrection" durften die Zuhörer nicht nur Variationen des Beat, Blues und Swing erleben, sondern auch rasante Tempiwechsel, die dem Stück einen ganz eigenen Charakter verliehen. In eine Welt der Musik mit allen Facetten riss das Jugendorchester die Besucher auch mit dem Stück "Music is my first Love" mit.

In den "4chords" aus Seedorf hatte das Akkordeonorchester einen Konzertpartner gefunden, der mit seinen in Englisch und Deutsch vorgetragenen Liedern für Abwechslung sorgte, und Dirigent Uwe Rapp eine Verschnaufpause gönnte, ehe er beim Hauptorchester erneut gefordert war.

Jasmin Albrecht führte hier nicht nur mit sehr viel Charme durchs Programm. Sie zeigte sich auch als gewiefte Entertainerin, die die Show liebt. Nachdem das Orchester mit dem "Prelude aus Sylvia-Ballettsuite" für einen schwungvollen Wiedereinstieg in die Akkordeonmusik sorgte, wartete Albrecht mit einem musikalischen Puzzlespiel auf. Sie wollte vom Publikum wissen, wie das gesuchte Volkslied in "Nufri Tete" heißt. Trotz mehrerer gespielter Motive musste sie die Lösung selbst verraten.

Sonderapplaus gab es für Maresa Rapp und Lisa Koblitz für ihr Solo-Duett aus "Let’s Groove". Auch bei den Beiträgen "A Sentimental Reflection" und "Morricone special" verpackte das Orchester das Thema Liebe musikalisch und romantisch. Das Bild einer amerikanischen Prärie mit auf Pferden reitenden Cowboys, die Gewehre im Anschlag und die Mundharmonika zwischen den Zähnen, erschien vor dem geistigen Auge. Dass es sich um die Filmmelodie zu "Spiel mir das Lied vom Tod" handelte, war unschwer zu erraten. Den Part mit der Mundharmonika übernahm Uwe Rapp, die hohe Stimme kam von Miriam Kimmich, womit sie für Gänsehaut sorgten. Mit diesem Beitrag löste das Orchester wahre Begeisterungsstürme aus, ehe die hervorragend gelungene Konzertprogrammmischung mit dem "Root Beer Rag" ausklang.

Die lautstark geforderte Zugabe mit der Petersburger Schlittenfahrt schlug dann einen passenden Bogen zur Vorweihnachtszeit und die "4chords" verkündeten "A holy Night".