Eschbronn Eintauchen in die Geschichte von Locherhof

Eschbronn-Locherhof (lh). Die frühere selbstständige Gemeinde Locherhof war geprägt von Urhöfen, die teilweise heute noch Bestand haben. Der heutige Ortsteil von Eschbronn hat sich nicht um ein Zentrum herum entwickelt, wie viele andere Dörfer in der Umgebung. Katharina Herrmann vom Landesdenkmalamt wird beim Bürgerfest am Sonntag, 10. Juni, in zwei Vorträgen um 11.30 Uhr und 13.30 Uhr die völlig andere historische Entwicklung der Ortschaft Locherhof in Wort und Bild darstellen und Besonderheiten erörtern. Die Expertin hat sich intensiv mit der städtebaulichen Geschichte Locherhofs beschäftigt und arbeitet darüber hinaus derzeit für eine Publikation des Landkreises an einer Übersicht von Kleindenkmälern.