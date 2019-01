Eschbronn Ein echtes Juwel der Gemeinde

Eschbronn-Locherhof/Hardt. Der Gitarrentreff Hardt gestaltete über zehn Jahre evangelische Gottesdienste mit. "Nicht viele Gemeinden haben ein solches Juwel in ihren Reihen", lobte Pfarrer Friedhelm Bühner im evangelischen Gottesdienst in Hardt am vergangenen Sonntag Rosi Langenbacher und die Mitglieder des Gitarrentreffs.