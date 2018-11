Eschbronn Ein bisschen mehr Luft

Eschbronn. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag legte Kämmerin Heike Weißer nach dem vom Juli bereits einen zweiten Haushaltszwischenbericht für das Jahr 2018 vor. Die Prognosen basierten nach wie vor auf der Mai-Steuerschätzung, da der Bund die nächste Schätzung erst in diesem Monat vornehmen werde. Dadurch bleibe es bei den Schlüsselzuweisungen vom Land bei rund 56 000 Euro Mehreinnahmen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs verlaufe planmäßig, ebenso die Gebührenhaushalte Kindergarten, Abwasser, Friedhof und Wasserversorgung.

Weiterhin sehr positiv entwickle sich die Gewerbesteuer. Nachdem sie sich bis Juli um 220 000 Euro auf rund 700 000 Euro verbessert habe, könne jetzt mit Einnahmen in Höhe von rund 850 000 Euro gerechnet werden. Dies bedeute Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz um 370 000 Euro. Höhere Einnahmen von rund 6200 Euro gegenüber Plan gebe es bei der Grundsteuer A und B. Auf der Ausgabenseite steige demzufolge die zu entrichtende Umlage bei der Gewerbesteuer um 74 900 Euro. Weil die Kreisumlage erst nach der Verabschiedung des Eschbronner Haushaltsplans 2018 auf 29,25 Prozent festgelegt worden sei, erhöhe sich diese Umlage um 17 300 Euro gegenüber dem Ansatz von 28,5 Prozent. Unterm Strich ergebe dies eine Verbesserung des Verwaltungshaushalts um rund 340 000 Euro.

Die planmäßige Zuführung von 676000 Euro vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt werde wohl auf rund eine Million Euro steigen, stellte die Kämmerin in Aussicht. Aufgrund der höheren Zuführung entfällt die geplante Entnahme von 86 000 Euro aus der Rücklage, wodurch diese zum Ende des Jahres 2018 auf 1,15 Millionen Euro anwachse. Abzüglich des gesetzlichen Mindestbestands von rund 81 000 Euro stehen somit 1,07 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Mit einer stabilen Kassenlage von 2,12 Millionen Euro verfügt die Gemeinde über sehr gute Liquidität.