Eschbronn Ehrgeiziges Ziel in greifbarer Nähe

Eschbronn-Locherhof. Eigentlich müsste sich jeder Bürger, vor allem die 75, die am Dienstag die Einwohnerversammlung in der Turnhalle Locherhof besuchten, selbst auf die Schultern klopfen. Schon bald kommen Glasfaserkabel bis in die Wohnung (FTTH).

Von solch einem digitalen Komfort können in Baden-Württemberg nur Einwohner der Städte Lörrach und Ravensburg profitieren. Das ehrgeizige Ziel von Bürgermeister Moser, dass Eschbronn in absehbarer Zeit das in der Breitbandversorgung führende Estland einholt, bevor Baden-Württemberg nachzieht, rückt damit in greifbare Nähe.

Und das, obwohl Eschbronn aus fördertechnischen Gründen aus dem Breitbandprojekt des Kreises Rottweil herausgefallen ist. Wie Moser erklärte, sei die letzte Stufe der Breitbandversorgung nur möglich, weil die Gemeinde in der EGT Triberg über einen Partner verfüge, der seit 2015 ein flächendeckendes Gasnetz in Mariazell und Locherhof aufbaue.