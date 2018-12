Eschbronn Drei Teams und stets drei Gänge

Immer am ersten Mittwoch im Monat treffen sich rund 40 Gäste zum gemeinsamen Essen. Drei Teams teilen sich im monatlichen Wechsel die Vorbereitung in der Küche. Die verarbeiteten Produkte für das mindestens dreigängige Menü sind stets frisch und stammen aus der Region. Dafür wird ein geringer Unkostenbeitrag erhoben. "Beim ›Essen in Gemeinschaft‹ sind wir keine geschlossene Gruppe. Wir laden sehr gerne ältere oder auch alleinstehende Menschen ein, gemeinsam mit uns zu essen", erklärt Dieter Ocker, einer der Initiatoren der ersten Stunde anlässlich des 200. "Essens in Gemeinschaft".

"Bei Bedarf werden Gäste auch zum Essen abgeholt und wieder nach Hause gebracht", ergänzt Ocker.