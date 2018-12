Eschbronn Die tappenden Schritte der Bergtrolle

Adventliche Atmosphäre schufen die zwölf Sängerinnen der "Cantilena". Alexandra Benz begleitete am Keyboard, assistiert von einer Gitarristin und einer Flötistin. Das Lied "Farben für den Winter" erinnerte an das Kinderbuch über Frederick, der im Sommer Farben für den Winter sammelt. Der zweite Titel, "Zeit zum Denken" griff das Bibelwort "Alles hat seine Zeit" auf, rhythmisch begleitet vom Keyboard und vorgetragen in lupenreiner Intonation. Im peruanischen Lied "In allem, was da ist, bist du" besangen die stimmgewaltigen Sängerinnen die göttlich beseelte Natur. Obwohl besinnlich, hatte das Lied dennoch einen temperamentvollen und tänzerischen Charakter. Es folgte mit herrlichem Chorklang der bekannte Satz "You raise me up". Mit "Eine Kerze für die Liebe" und "Weihnachten für das ganze Jahr" in schöner Mehrstimmigkeit, stimmten die Frauen auf die Advents- und Weihnachtszeit ein. Auch zwei Gedichte waren ein Beitrag zur Besinnung. Die Besucher ließen die Frauen nach ihrem kräftigen Applaus nicht ohne Zugabe von der Bühne.