Eschbronn Die Eiche des dankbaren Bischofs

Eschbronn-Locherhof. Nicht unbedingt der Name der Eiche birgt eine äußerst ungewöhnliche Geschichte in sich, sondern der Brief des katholischen Bischofs Karl von Haefele im Archiv der evangelischen Ortschaft Locherhof.

Der 1809 in Unterkochen bei Aalen geborene Haefele war im Jahre 1835 in Rottweil als angehender Professor tätig. Um nach damaliger Gesetzeslage in den Staatsdienst übernommen zu werden, benötigte er das Bürgerrecht einer württembergischen Gemeinde. Da er jedoch kaum Vermögen und nur ein kleines Einkommen hatte, versuchte er bei der Gemeinde Bühlingen dieses Bürgerrecht zu erwerben, weil hier die Aufnahmegebühr relativ niedrig war. Haefele wurde in Bühlingen aber abgewiesen, weshalb er sein Glück in Locherhof versuchte, wo die Aufnahmegebühr ebenfalls sehr günstig war. Obwohl er sich als katholischer Geistlicher von vornherein in dem evangelischen Locherhof wenig Erfolg versprach, wurde er dort mit dem Hinweis aufgenommen, "dass er nicht aus dem Geleise fallen und Locherhof zur Last fallen werde".

Geld für die Armen und Notleidenden