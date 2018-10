Eschbronn Die Aufgaben sind vielfältig

Vorsitzender Christoph Meyer-Sander erinnerte an die Gründungsversammlung am 27. Februar 1978 im Gasthaus Krone. Damals sei das Hauptziel verfolgt worden, den Obst- und Gartenbau in der Kommune zu fördern. Dass 1992 ziemlich genau in der Mitte der beiden Ortsteile ein Grundstück für eine Versuchsanlage erworben werden konnte, habe bestens in das Konzept gepasst.

Die 1994 erbaute und 2005 erweiterte Vereinshütte sei immer mit Hochachtung und Respekt vor seinen Planern und Erbauern in Ehren gehalten worden. Es habe sich jedoch herausgestellt, dass das Häuschen auf Dauer nicht ausreiche, um die vielfältigen Aufgaben des Vereins zu bewältigen. Nach einem nervenaufreibenden Genehmigungsverfahren stehe nun seit ein paar Tagen ein Neubau auf der Anlage, der die Zukunft des Vereins sichere, bekräftigte der Vorsitzende.

Inzwischen sei der Verein auf 220 Mitglieder gewachsen, aber auch die Aufgaben seien vielseitiger geworden. Hinzugekommen sei die Jugendarbeit durch das Schülerbegleitprogramm "Natur Pur".