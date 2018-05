Eschbronn Bürgerfest soll Potenzial des Ortes zeigen

Bei einem Spaziergang durch Locherhof sollen Bürgern beider Ortsteile in einer anschließenden Diskussion die Potenziale des Ortes ins Bewusstsein gerückt werden. Daraus könnten Ziele und Strategien für die weitere Entwicklung erarbeitet werden. Dieser Bürgerdialog biete eine hervorragende Gelegenheit, sich im Interesse der Gemeinde einzubringen, schilderte der Bürgermeister, der wie das Ratsgremium auf eine rege Teilnahme hofft.

Während des Festbetriebs in der Schönbronner Straße werden Mitglieder des Gemeinderats und Vereinsvertreter von BüfE den Bürgerdialog des Workshops am Freitag weiterführen und an einem Stand mit Schautafeln über die Ergebnisse informieren. Die Festbesucher sollen dabei die Möglichkeit erhalten, eigene Anmerkungen, Ideen und Bewertungen einzubringen.

Bei dem Bürgerfest soll zudem ein Blick in die Vergangenheit der Gemeinde geworfen werden, um ein Verständnis für die bisherige Entwicklung und die derzeitige städtebauliche Situation zu erhalten. Hilfreich ist dabei eine 2004 von Historiker Helmut Lehmann erarbeitete Ausstellung über die Geschichte der beiden Ortsteile mit interessanten Dokumenten, Bildern und Exponaten, die am Sonntag, 10. Juni, erneut für die Öffentlichkeit aufgebaut wird.

Historische Ausstellung und ein Vortrag

Spannend werde auch ein Vortrag von Katharina Hermann über Kleindenkmale im Landkreis Rottweil. Die Referentin habe sich sehr genau in Locherhof umgesehen und werde die bauliche Entwicklungsgeschichte mit vielen Besonderheiten durchleuchten und aufzeigen, wie sich diese von derer anderer Ortschaften in der Umgebung unterschieden, schilderte Moser.

Zum Bürgerfest "Ideenplatz Ortsmitte Locherhof" sind nicht nur Besucher aus Eschbronn, sondern aus der ganzen Umgebung eingeladen. Bei Musik, gutem Essen und vielen Mitmachangeboten sollen sie sich treffen, plaudern und ein paar schöne Stunden unter Freunden verbringen.