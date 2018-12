Bewegte Tage im Straßburger Europaparlament: Am Dienstag war die Bundeskanzlerin zu Besuch dort, einen Tag später dann die Senioren der Bürger für Eschbronn (BüfE). Auf Einladung des Abgeordneten Andreas Schwab ergab sich die Gelegenheit das europäische Parlament näher kennen zu lernen. Nachdem die Sicherheitskontrollen vor dem Parlamentsgebäude erfolgreich absolviert waren, empfing Kevin Mägerle, Mitarbeiter von Andreas Schwab, die Eschbronner Reisegruppe. In einer Sitzungspause gab der Abgeordnete aus Südbaden dann eine kurze Analyse zur aktuellen Situation der Europäischen Union. Er ging dabei auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) aber auch auf die Grenzen einer europäischen Flüchtlingspolitik ein und stand für eine Fragerunde zur Verfügung. Anschließend hatte die Reisegruppe Gelegenheit, an einer Sitzung des Parlaments teilzunehmen. Bei einer Stadtrundfahrt wurde Straßburg erkundet und anschließend ging es auf der linksrheinischen Seite zur Einkehr nach Neuried in die "Schuttertaler Mühle". Foto: BüfE