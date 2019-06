Eschbronn Brand in Asylunterkunft: Betrunkener Bewohner wollte kochen

Eschbronn-Mariazell - In einer Asylbewerberunterkunft in der Güntherstraße in Mariazell hat es in der Nacht auf Mittwoch gebrannt. Das wurde jetzt bekannt. Zuvor war lediglich von einem Küchenbrand die Rede gewesen. Ein betrunkener Asylbewerber soll das Feuer durch Fahrlässigkeit verursacht haben.