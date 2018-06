Eschbronn Besucher kommen in Scharen zum Bürgerfest

Eschbronn-Locherhof. Historische Ausstellung, Geschichtsvortrag, Infostand und Musik: Beim Bürgerfest am Dorfbrunnen von Locherhof war nicht nur viel Abwechslung geboten, auch die Besucher kamen in Scharen. Bereits der ökumenische Gottesdienst lockte zahlreiche Gläubige ins Freie, die dann eine ganze Weile auf dem Festgelände in der Schönbronner Straße verbrachten. Andere kamen erst um die Mittagszeit und brauchten etwas Glück, wenn sie einen Sitzplatz unter einem Schatten spendenden Baum oder Sonnenschirm ergattern wollten.