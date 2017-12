Eschbronn Bei Hubert Kah singen alle mit

Anschließend begeisterte das Jugendorchester Eschbronn unter der Leitung seiner Dirigentin Raffaela Stern mit musikalischem Können auf hohem Niveau. Mit "Uproar" bewiesen die Jugendlichen sicheres Taktgefühl, bevor sie die Besucher zu einem Ausflug nach "Schloss Orth" an den Traunsee entführten. Am Abschluss stand das Stück "Fate of the Gods" – Schicksal der Götter. Das Stück erzählt Geschichten aus der nordischen Mythologie, bei denen alle Register des Orchesters ihr Können sowohl einzeln als auch im Zusammenspiel auf eindrucksvolle Weise unter Beweis stellten. Auch das Jugendorchester spielte mit "All I want for Christmas is you" eine zur Vorweihnachtszeit passende Zugabe.