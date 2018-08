Eschbronn Aus Gebrauchtem wird Praktisches für den Alltag

So entstanden aus einem leeren Tetrapack ein praktischer Geldbeutel in außergewöhnlichem Design, aus alten Konservendosen schicke Windlichter oder aus Eierkartons schöne Lampions für eine ganze Lichterkette. Die Kinder bastelten unter der Leitung von drei Musikerinnen drei Stunden lang voller Begeisterung, und zum Schluss waren alle erstaunt, was man aus so genanntem Müll doch noch Schönes zaubern kann.