Eschbronn Angriff auf Fußgänger: Tätern auf der Spur

Das Video zeige das Opfer, wie es sich mit erhobenen Händen zurückziehe, beschreibt Rothfuß das Geschehen weiter. Was die Täter aber nicht aufgehalten habe. Beteiligt gewesen seien wohl vier Angreifer. Erst als der Freund zurückkehrte, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten in ihrem Fahrzeug.

Dies wird ihnen möglicherweise nicht viel nützen, denn, so Rothfuß, beide Fahrzeuge trugen VS-Kennzeichen, wobei ein Kennzeichen eindeutig zu identifizieren ist. Der Halter ist damit im Visier der Polizei. Das andere Fahrzeug ist recht genau zu sehen. Es ist eine schwarze BMW-Limousine mit einem sehr lauten Auspuff.

Verschiedene Zeugenaussagen und das besagte Video hatten die Polizei auf die Spur gebracht. Das Video soll laut Rothfuß noch weiter ausgewertet werden, um weitere Erkenntnisse, beispielsweise über die Identitäten der Täter, zu gewinnen.

Das Opfer konnte bis Montagnachmittag aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch nicht vernommen werden. Inzwischen wurde er in eine Klinik in Tübingen verlegt. Laut Aussage eines Bekannten war er bereits am Sonntag das erste Mal operiert worden.

Obwohl wohl einiges bereits geklärt ist, gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Dabei steht auch das Video im Mittelpunkt.

Gleichwohl sucht die Polizei noch weitere Zeugen. Wer etwas zum Tathergang, den beteiligten Personen oder Fahrzeugen sagen kann oder in der Samstagnacht gegen 2 Uhr Ungewöhnliches bemerkt hat, der sollte sich an das Polizei Schramberg unter Telefon 07422/2 70 10 wenden.