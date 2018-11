Das Hauptorchester des Akkordeon-Orchesters Locherhof bereitete sich am vergangenen Wochenende intensiv auf das Jahreskonzert vor, das am Samstag, 8. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Mühlbachhalle in Mariazell stattfindet. Dieses Jahr möchte das Orchester seine Konzertbesucher mit schwungvollen Akkordeon-Arrangements auf eine musikalische Reise durch Europa mitnehmen. Zu Gast ist der Chor Cantilena aus Villingendorf. Foto: Verein