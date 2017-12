Das Akkodeon-Orchester Locherhof mit ihrem Dirigenten Uwe Rapp lädt am Sonntag, 10. Dezember, zum Jahreskonzert in die Mühlbachhalle in Mariazell ein. Das Programm des Jugend- und Hauptorchesters mit klassischen und schwungvollen Akkordeon-Arrangements wird durch den exzellenten Jugendchor "4chords" aus Seedorf unter der Leitung von Sabrina Auber ergänzt. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr. Foto: Verein