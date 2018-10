Eschbronn AH wandert auf Umwegen in den Jungbrunnen

Organisator Claudius Bea weiß, worauf es ankommt. Gutes Wetter, gutes Essen und ausreichend zu trinken. Mehr braucht es nicht um 28 Fußballer aus Eschbronn für einen zweitägigen Ausflug zu motivieren. Geschnürt wurden die Wanderschuhe am Friedhof in Flözlingen. Gut gelaunt machte sich die Truppe auf den Weg durch das Eschachtal. Der Ausblick auf einen Frühschoppen im Eckhof lockerte bei manchem die Beinmuskulatur.

Nach der dringend benötigten Trinkpause führte der Weg nach Göllsdorf. Im Gasthaus Sonne war man bestens vorbereitet und zauberte blitzschnell Essen und Trinken auf die Tische. Es folgte ein kurzer, aber kerniger Anstieg auf das Dissenhorn. Ein fantastischer Ausblick belohnte für die Mühe. Der Jungbrunnen schien nah. Über Umwege gelang es, den Kilometerzähler auf 24,5 Kilometer zu steigern – erst dann war das Tagesziel erreicht. Im Naturfreundehaus Jungbrunnen wurden die Akkus wieder aufgeladen und bis spät in die Nacht der Geselligkeit gefrönt. Nach einem ausgiebigen Frühstück traten die Kicker am Sonntag den Heimweg an. Ihr Weg führte Sie am idyllischen Linsenbergweiher vorbei, bevor sie den Bahnhof in Rottweil erreichten. Der Bus brachte die Wandergesellen nach Dunningen. Die letzten Kräfte wurden mobilisiert, um schließlich das Sportheim in Mariazell zu erreichen. Beim Abschluss dort war man sich einig: Es war ein geniales Wochenende. Trotz Muskelkater nach insgesamt 38 Kilometern.