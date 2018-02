Eschbronn Ab Ostern gelten neue Gottesdienstzeiten

Davon ausgehend wurde zunächst über die gesellschaftlichen Veränderungen nachgedacht, die nicht nur Kommunen und Vereine, sondern auch die Kirchengemeinde herausfordern. Dörfer verlieren Geschäfte, die Arbeits- und Familienwelten wandeln sich. Es fällt heute schwerer, genügend Ehrenamtliche zu finden. Das Wochenende als intensive private Erlebniszeit gewinnt an Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund haben die Teilnehmer das aktuelle Gemeindeleben unter die Lupe genommen. In Kleingruppen ging es darum, den Ist-Zustand festzustellen und dann zu überlegen, wo Veränderungen angebracht seien. Ein Thema mit Veränderungsbedarf kristallisierte sich besonders heraus: die verwirrende Vielfalt an Gottesdienstzeiten in der Kirchengemeinde.

Bisher werden Gottesdienste um 9.15 Uhr, 10 Uhr und 10.30 Uhr gefeiert, zusätzlich in den Teilorten Schönbronn, Dunningen und Hardt. Ein parallel stattfindender Kindergottesdienst kann sich so nicht entwickeln. In den Teilorten gibt es ihn schon länger nicht mehr. Andererseits gibt es ein hoch motiviertes Team, das mit einem zeitgemäßen Kindergottesdienst-Konzept am Sonntagmorgen durchstarten will. So wurde der einstimmige Beschluss gefasst, die Gottesdienstzeiten ab Ostern 2018 zu verändern: Für den Kindergottesdienst öffnen sich künftig um 10 Uhr die Türen des Oase-Gemeindehauses und um 10.15 Uhr beginnen die Sonntagsgottesdienste in der Christuskirche Locherhof. In den Teilorten Schönbronn, Dunningen und Hardt finden die Gottesdienste ab Ostern 2018 dann um 9 Uhr statt. Der Kindergottesdienst lädt auch alle Kinder aus den Teilorten ein. Weitere Infos dazu erscheinen zeitnah.