Eschbronn 100 Jahre Musikverein Mariazell kräftig gefeiert

Abend hat das Motto "Blasmusik trifft Showtanz"

Die Fahrer und Beifahrer der zwischen den Kapellen tuckernden fein herausgeputzten Oldtimer und nostalgischen Traktoren winkten freundlich in die Zuschauermenge und sorgten für Hingucker und Abwechslung.

In Tracht erschienen waren Paare der Landjugend aus Weiler und ein Traktor mit Heuwagen erinnerte an die mühevolle Heuernte in den 50er- und 60er-Jahren.

Auf der Sprecherbühne gab sich politische und kirchliche Prominenz die Ehre. Mit der Auflösung des Festzugs in der Lange Gasse war das musikalische Spektakel in der rund 2000 Einwohner zählenden Gemeinde aber keinesfalls beendet. Sowohl auf der Bühne im Festzelt neben der Mühlbachhalle als auch auf der Freibühne auf dem Pausenhof der Schule gaben ein Dutzend Musikvereine Unterhaltungskonzerte und gaben im 40-minütigen Rhythmus den Taktstock weiter.

Der Nachwuchs konnte sich derweil auf der Spielwiese vergnügen und sich ein Eis gönnen.

Der Abend stand dann unter dem Motto "Blasmusik trifft Showtanz" mit den "Brotäne Herdepfl" aus Wolterdingen zusammen mit Showtanzgruppen.

Am Montag klingt mit dem Kinderfest (ab 14 Uhr), einem Handwerkervesper (17 Uhr) und der Band "Old News" (19 Uhr) das Jubiläumsfest aus.