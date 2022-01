1 Der neuralgische Punkt links am Baustellenzaun: Fußgänger können jetzt wieder passieren. Foto: Preuß

Die Eschachstraße in Niedereschachs Ortsteil Kappel war erneut Thema im Ortschaftsrat.















Niedereschach-Kappel - Ortschaftsrat Siggi Reich fragte in der jüngsten Sitzung nach, ob der Zustand bei der Baustelle in der Eschachstraße so bleiben solle. Ortsbaumeister Hartmut Stern konnte Entwarnung geben.

"Ist das überhaupt statthaft?"

Er selbst schiebe zwar keinen Kinderwagen durch den Ort, so Reich, aber eine Mutter mit Kinderwagen komme dort nicht an der Baustelle vorbei, ohne auf die Straße ausweichen zu müssen. "Ist das so gewollt, ist das überhaupt statthaft, oder muss dort erst etwas passieren?", wollte Reich wissen. An der Eschachstraße 15/1 ist der Neubau eines Fünf-Familien-Wohnhauses mit Tiefgarage geplant, die Bauarbeiten sind in vollem Gang.

Landratsamt äußert Bedenken

Nicht ganz unproblematisch stellt sich die Realisierung des Bauvorhabens in die Hanglage unmittelbar an der Eschachstraße dar, weswegen das Baurechtsamt des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis mit Schreiben an den Antragsteller Bedenken wegen der vorgesehenen fünf Stellplätze mit direkter Zufahrt zur Landesstraße L 178 geäußert habe. Die Einwände von Ortschaftsrat Siggi Reich konnte Ortsbaumeister Hartmut Stern allerdings entkräften. Das Thema sei ohnehin im Fokus, die Bauzäune seien inzwischen versetzt worden, so dass der Gehweg wieder genutzt werden kann.

Ferner bestehe eine verkehrsrechtliche Anordnung seit Beginn der Bauarbeiten, und die Baustelle sei so genehmigt, wie sie sich momentan präsentiert, mit der halbseitigen Einengung auf der Landstraße. Auch das Baustellen-Hinweisschild, das über die Weihnachtstage gestohlen worden war, sei inzwischen wieder bestellt. Eine alternative Lösung wäre eine Ampelregelung mit angegrenztem Gehweg gewesen, aber das wolle in Kappel bestimmt niemand.

Mit denen kann man reden

Und wenn es dort Probleme gebe, regte Stern an, könne man auch direkt die Bauleitung vor ort ansprechen. Sie sei "sehr zuvorkommend, mit denen kann jeder reden", so versicherte der Ortsbaumeister.