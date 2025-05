Der Musikverein Stetten o. R. hat Grund zu feiern, denn der Verein existiert bereits seit 100 Jahren Vom 16. bis 19. Mai wird ein großes Jubiläumsfest im beheizten Festzelt auf dem Festplatz am Eschachstrand in Stetten gefeiert.

Am Freitag, 19 Uhr, ist Fassanstich im Zelt. Im Anschluss spielen befreundete Vereine und zu späterer Stunde noch die Band Broken Silence. Der Eintritt ist kostenlos.

Den Hauptact begrüßen die Stettener am Samstag ab 19 Uhr. Im Anschluss an die Vorband Heimathelden aus der Region lockt die österreichische Gruppe Viera Bleck viele Besucher aus nah und fern an.

Noch gibt es Karten

Am Sonntag startet im Anschluss an den Festgottesdienst im Zelt ein großer Jubiläumsumzug durch das Dorf. Startpunkt ist die Grundschule und das Ziel das Festzelt. Am Sonntagnachmittag ist für beste Unterhaltung und außergewöhnliche Kulinarik gesorgt.

Für den Montag ist ein kleinerer Kinderumzug vorgesehen. Die jungen Teilnehmer spielen anschließend im Festzelt auf. Bei Kinderschminken und weiteren Attraktionen wird es den kleinen Besuchern sicher nicht langweilig. Zum Ausklang des Abends spielt die Band „Die 2 Hofemer“ zum Tanz.

Weitere Informationen: mvstetten-or.de

Für Viera Bleck (Samstag) gibt es noch Karten für 20 Euro unter: kartenvorverkauf.mvstettenrw@ gmail.com zu bestellen.