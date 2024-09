63 Fünftklässler sind in der Eschachschule in den neuen Schulalltag gestartet.

Wie hoch die Spannung der Schüler und Eltern war, ließ sich an der enormen Zahl von Eltern, Großeltern und sonstigen Familienangehörigen messen. Der kommissarische Schulleiter Mario Munding begrüßte zusammen mit den neuen Klassenlehrern die 63 Schüler in der Mensa der Eschachschule.

Musiklehrer Mike Krell und die Klasse 06a/b hieß die neuen Schüler mit einem Lied herzlich willkommen. Als besondere Überraschung überreichte Philipp Züfle, Klassenlehrer der 06a, mit seinen Schülern kleine, selbstgebastelte Schultüten – gefüllt mit Süßigkeiten- an die neue Schülerschar.

Nach einer Vielzahl von Informationen über den Ganztagesbetrieb, die Organisation des Mittagessens, über AG-Angebote und Fahrpläne konnten die „Neuen“ dann endlich mit ihrer Klassenlehren in ihre Klassenzimmer einziehen.

Ein Stockwerk für die Neuen

Ein komplettes Stockwerk ist für die „Neuen“ vorgesehen und für die Erfordernisse des individuellen Lernens reserviert. Jeder Schüler hat nun seinen eigenen Arbeitsplatz im großen Lernatelier, in dem zukünftig jeder in seinem eigenen Lerntempo lernen kann.

Neu für die Schüler und bisher ungewohnt sind die speziellen „Coaching-Räume“ für persönliche Gespräche zwischen Lehrern und Schülern.

Nach so vielen neuen Eindrücken werden die Kinder in den ersten Schultagen Zeit und Gelegenheiten bekommen, sich in der Schule, auf dem Schulgelände und innerhalb der neuen Lernstrukturen zu orientieren.