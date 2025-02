Mit Stolz blickten die Teilnehmer auf die bisher geleistete Unterstützung für Schule und Schüler der Eschachschule zurückzublicken.

Denn in dieser Zeit wurde viel bewirkt.

Im Jahr 2000 auf Initiative des damaligen Schulleiters Bernhard Pfundstein ins Leben gerufen, hat sich der Verein aus bescheidenen Anfängen – die ersten Anschaffungen waren beispielsweise eine Krankentrage und eine Digitalkamera – hervorragend entwickelt.

Vielfältige Unterstützung

Dank vielfältiger Unterstützungen aus allen Teilen der Gesellschaft, durch Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und eigene wirtschaftliche Tätigkeiten ist der Verein im Laufe der Zeit beständig gewachsen.

Bald war er auch in der Lage, selbst Kostenintensiveres zu stemmen, wie etwa die Anschaffung von Whiteboards. Hausaufgabenbetreuung, Mittagsessen, Kennenlerntage, Zuschüsse zu Schulausfahrten und Schulprojekten waren und sind nur ein weiterer kleiner aber wichtiger Ausschnitt dessen, was der Förderverein inzwischen an Tätigkeitsfeldern hat.

So war es dem Vorsitzenden Edgar Eckwert nun auch ein besonderes Bedürfnis ein herzliches Dankeschön an alle zu richten, die den Förderverein in dem zurückliegenden Vierteljahrhundert unterstützt und diesen Erfolg damit erst möglich gemacht haben.