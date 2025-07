In der alten Weinläder-Polsterfabrik in Glatten sollen Escape-Rooms entstehen. Der Gemeinderat gab grünes Licht für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Ideengeber und Organisator Ralf Armbruster aus Dietersweiler informierte den Gemeinderat über sein Vorhaben „Happy Escape“, mit dem er in dem ehemaligen Fabrikgebäude die ersten Escape-Rooms in der Region Freudenstadt eröffnen möchte.

Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer stellte voran, dass das Thema total im Trend sei und sich bei der Jugend großer Beliebtheit erfreue. „Bei uns im Landkreis gibt es nichts Vergleichbares“, so Pfeifer. Gleichzeitig verwies er auf ein Urteil, das solche Escape-Rooms mit Vergnügungsstätten gleichstelle. Demnach sei auch regelmäßig mit Besuchern von auswärts zu rechnen.

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wolle man Rechtssicherheit für den Betreiber schaffen, erklärte Pfeifer und betonte: „Ich freue mich auf das Projekt, das ist mal etwas ganz Anderes.“ Ein Restrisiko sei, dass es Ärger mit der Nachbarschaft geben könne.

Innovatives Rätselangebot

Ralf Armbruster, Creative Creator und bekennender Rätselliebhaber, ist seit einem Jahr nebenberuflich im Escape- Room in Schramberg tätig. Er kommt aus Stuttgart, arbeitet bei einer Zeitung, wohnt seit sechs Jahren in Dietersweiler und sucht seit längerer Zeit nach einer passenden Immobilie im Raum Freudenstadt, in der er sein Projekt umsetzen kann. Diese hat er nun in Glatten gefunden.

Mit „Happy Escape“ will er in spannende Welten entführen – voller Geschichten, Herausforderungen und Überraschungen. In Glatten soll Armbruster zufolge ein innovatives Angebot entstehen, das sich an Rätselfreunde – von Sudoku- und Kreuzworträtsel-Enthusiasten bis zu Krimi-Fans und Abenteuerlustigen – aller Altersgruppen richtet. Vorgesehen sei ein vielseitiges Freizeiterlebnis für Familien, Paare, Freundesgruppen sowie Unternehmen, das klassische Rätselvorlieben mit moderner Technik und immersivem Design verbinde. Alle Konzepte, Rätsel und technischen Umsetzungen sollen in Eigenregie entstehen.

Hinter den Kulissen werde bereits an drei bis vier kreativen Raumideen gearbeitet, berichtete Armbruster. Die Escape-Rooms sollen hochwertig und liebevoll gestaltet sein. In den Räumen warteten durchdachte Rätsel und logische Storylines. Das Ganze solle durch regionale Themen und Besonderheiten inspiriert sein, so der Ideengeber weiter.

Ideale Raumsituation

Armbruster betonte, dass das Gebäude die perfekte Größe und den idealen Zuschnitt für den Bau und Aufbau von mehreren Escape-Rooms habe und man damit gleichzeitig die Belebung einer seit Jahren leerstehenden Immobilie erreiche.

Er selbst kalkuliert mit Umsetzungskosten für den Aufbau der Räume von rund 50 000 Euro. Zusätzlich werde der Immobilieninhaber in das Gebäude investieren.

Acht bis zwölf Minijobber

Für die spätere Nutzung rechnet Armbruster mit rund 100 Buchungen pro Raum im Jahr, was etwa zwei Buchungen in der Woche entspricht. Bei diesen Zahlen lehne er sich an Erfahrungen aus Schramberg an. Zur Spielbegleitung und eventuellen Unterstützung denkt Armbruster in seiner Planung an acht bis zwölf Mitarbeiter auf Minijob-Basis.

Bedenken wegen der Parksituation äußerte Gemeinderat Gerhard Keck. Ralph Wilding begrüßte das Projekt: Er finde die Sache spannend und würde sich freuen, wenn sie ankommen werde in Glatten.

Details zum Projekt

Zeitplan

Steht der vorhabenbezogene Bebauungsplan, für den das Verfahren jetzt eingeleitet wird, soll laut Ralf Armbruster im Mai 2026 mit dem Umbau begonnen werden und im September 2026 der erste Escape-Room eröffnet werden. Weitere Escape-Rooms sollen im Anschluss folgen.

Öffnungszeiten

Feste Öffnungszeiten sind nicht vorgesehen – „Happy Escape“ soll nur auf Terminbasis geöffnet werden. Die Buchung soll ausschließlich online erfolgen. Als ideal erachtet Armbruster nach seinen Erfahrungen aus Schramberg Öffnungszeiten hauptsächlich samstags und sonntags von 13 bis 19 Uhr.

Ablauf

Der Spielablauf sieht eine kurze Einführung, etwa 60 Minuten Spielzeit sowie ein abschließendes Feedbackgespräch vor.