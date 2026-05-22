ESC-Siegerlied aus Bulgarien: Nummer-1-Hit – „Bangaranga“ stürmt die deutschen Charts

Das Siegerlied des Eurovision Song Contest , „Bangaranga“, hat in Deutschland den ersten Platz der offiziellen Single-Charts erobert. Welcher ESC-Gewinnerin das zuletzt gelang.

Das Siegerlied des Eurovision Song Contest (ESC), „Bangaranga“, hat in Deutschland den ersten Platz der offiziellen Single-Charts erobert. Damit kann die bulgarische ESC-Gewinnerin Dara nach ihrem überraschenden Sieg beim ESC-Finale in Wien den nächsten Erfolg feiern, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte.

Erstmals seit 14 Jahren – damals Loreen mit ihrem Welthit „Euphoria“ – schaffte es laut GfK wieder ein Gewinner des europäischen Musikwettbewerbs an die Spitze der deutschen Charts.

Größter Vorsprung in der ESC-Geschichte

Dara konnte als Außenseiterin das ESC-Finale gewinnen. Die 27 Jahre alte Bulgarin holte damit nicht nur einen Überraschungssieg und den ersten Erfolg für ihr Heimatland in der ESC-Geschichte, sie gewann auch mit dem größten Vorsprung in der 70-jährigen Geschichte des weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerbs.

Deutschlands Starterin Sarah Engels landete lediglich auf dem drittletzten Platz in dem Wettbewerb. Engels liegt mit ihrem Lied „Fire“ aktuell auf Platz 27 der deutschen Charts.