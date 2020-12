Es wird wieder heller Mit Wintersonnenwende gibt es wieder mehr Licht

Berlin - Rund 16 Stunden Finsternis und nur rund acht Stunden Licht: Dunkler als zur Wintersonnenwende am 21. oder 22. Dezember (in diesem Jahr am 21. Dezember) wird es in Deutschland nie. Danach geht es wieder aufwärts - und zwar nicht nur am Himmel. Diese Aussichten machen Hoffnung: