„Es wird Tote geben“: Fahrlehrerin aus Horb sieht Rot bei Führerschein-Reform

Sie ist beschlossen, die Führerschein-Reform. Einiges soll sich ab Januar 2027 ändern. Doch Heidi Kebernik, Kreisvorsitzende des Fahrlehrerverbands, übt deutliche Kritik aus.
Die Führerschein-Reform sorgte bereits zu Beginn des Jahres für Aufsehen, Diskussionen und vor allem Kritik seitens vieler Fahrschulen. Weniger Sonderfahrten, weniger Theoriefragen und das Einsetzen von Simulatoren sieht das Konzept von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vor. Mithilfe dieser Maßnahmen sollte der Führerschein günstiger werden.