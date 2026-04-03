„Es wird Tote geben“: Fahrlehrerin aus Horb sieht Rot bei Führerschein-Reform

Sie ist beschlossen, die Führerschein-Reform. Einiges soll sich ab Januar 2027 ändern. Doch Heidi Kebernik, Kreisvorsitzende des Fahrlehrerverbands, übt deutliche Kritik aus.

Die Führerschein-Reform sorgte bereits zu Beginn des Jahres für Aufsehen, Diskussionen und vor allem Kritik seitens vieler Fahrschulen. Weniger Sonderfahrten, weniger Theoriefragen und das Einsetzen von Simulatoren sieht das Konzept von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vor. Mithilfe dieser Maßnahmen sollte der Führerschein günstiger werden.

Welche riesigen Gefahren die Reform bedeuten könnte, erzählt Heidi Kebernik, Fahrlehrerin aus Horb und Kreisvereinsvorsitzende des Fahrlehrerverbands für Freudenstadt.

Deutlich weniger Sonderfahrten

Es gibt nicht nur ein Problem, das Kebernik in dem Reformvorschlag sieht, sondern einige. Vor allem aber sei das Konzept undurchdacht, sagt sie. Wie bei der Verkehrsministerkonferenz kürzlich mitgeteilt wurde, sollen die neuen Regelungen ab dem 1. Januar 2027 gelten. Knapp acht Monate also noch, bis die Verkehrssicherheit vermutlich deutlich darunter leiden wird, meint Kebernik.

Sie zählt auf, was sich ändern soll: Keine Überlandfahrten mehr für Motorradfahrschüler, statt jeweils fünf nur noch jeweils eine Sonderfahrt für Überlandstrecken, bei Nacht/Dunkelheit und auf der Autobahn. Eltern sollen die Möglichkeit bekommen, als Laien auszubilden. Das würde bedeuten, dass Schüler sechs Übungsstunden in einer Fahrschule erbringen müssten und weitere Übungsstunden von den Eltern betreut würden im privaten Auto.

Das Problem, das Kebernik darin sieht, sei die gesonderte Ausstattung in den Fahrschulautos. Als Fahrlehrerin könne sie eingreifen, bremsen, Unfälle verhindern. Bei einem üblichem Auto sei dieses Eingreifen so nicht möglich.

Was die Laienausbildung vermutlich auch bedeuten könnte, ist sich Kebernik sicher, seien steigende Versicherungskosten. „Wer ist im Falle eines Unfalls schuld? Der 16-jährige Fahrschüler oder die Eltern?“, fragt sich die Kreisvorsitzende.

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Steigende Versicherungskosten würden zudem nicht zu einem günstigeren Führerschein beitragen. Ganz im Gegenteil: Kebernik rechnet mit teureren Preisen. „Wenn bei der Anzahl von Sonderfahrten gespart werden soll, dann werden Fahrschulen wohl die Theorie- oder Übungsstunden teurer machen müssen“, sagt sie. Schließlich müssten Kosten für die Ausstattung, Fahrschulräume und die Autos gezahlt werden.

Gleiche Prüfungserwartungen gleich höhere Durchfallquote?

Außerdem vermutet die Fahrlehrerin aus Horb, dass die Durchfallquote steigen könnte. Wer mit weniger Übung, Erfahrung und Ausbildung in eine Prüfung gesetzt werde, müsste trotzdem die gleichen Leistungen erbringen, wie die Fahrschüler, die derzeit mit einer intensiveren Ausbildung die Prüfung antreten. So sagt sie, dass der ADAC schon angekündigt habe, das Niveau der Prüfungen nicht herunterzusetzen.

„Der Straßenverkehr ist hart. Es wird Tote geben“, meint Kebernik. Das gelte nicht nur für junge Fahrschüler, sondern auch für alle anderen Führerscheinklassen. Vor allem, meint sie, sei die Reform kontraproduktiv für das Verkehrsziel Vision Zero. Dieses sieht eigentlich vor, die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten langfristig auf null zu senken – sie glaubt nicht, dass die Reform dazu beiträgt.

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Über die ursprünglich geplanten Simulatoren, mit denen Szenarien aus dem Straßenverkehr nachgestellt werden sollen, sei bei der Verkehrsministerkonferenz übrigens kein Wort verloren worden, berichtet Kebernik.

Präventiv vorbereiten

Kann man sich als angehender Fahrschüler trotzdem gut vorbereiten? „Seid aktive Beifahrer oder fahrt Fahrrad – nehmt aktiv am Verkehr teil, indem ihr aufs Geschehen achtet statt aufs Handy zu gucken“, appelliert Kebernik an junge Menschen.