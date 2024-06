1 Festivalbesucher gehen vor Beginn des Southside Festivals über den Campingplatz. Foto: Silas Stein/dpa

Rund 65.000 Menschen werden beim ausverkauften Southside erwartet. An Gummistiefeln kommen die Festivalbesucher in diesem Jahr wohl nicht vorbei.









Mit den Kultbands The Offspring, Feine Sahne Fischfilet und Deichkind geht am Freitag (15.00 Uhr) das Southside-Festival in eine neue Runde. Bis Sonntag treten nach Angaben des Veranstalters FKP Scorpio mehr als 80 nationale und internationale Künstler und Bands auf - darunter auch Ed Sheeran, Avril Lavigne und Ayliva.