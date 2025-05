„Es wird eine sehr lustige Stunde“: In Ettenheim will Helmut „De Hämme“ Dold für viele Lacher sorgen

Entertainer Helmut „De Hämme“ Dold stellt am Montag im Ettenheimer Bürgersaal sein neues Buch vor. Mit dabei: seine Trompete, Frau Dold und natürlich ganz viele Witze

Für seine Witze in badischer Mundart ist „De Hämme“ weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. In Ettenheim kann man am Montag, 12. Mai, ab 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in den Genuss der neuesten Exemplare kommen. Denn dort stellt Helmut Dold sein neues „De Hämme meint“-Buch vor. Der Eintritt ist frei. Der Reinerlös des Buches fließt vollständig in die Aktion „Leser helfen“. Was die Besucher genau erwartet, verriet „de Hämme“ unserer Redaktion vorab.

Herr Dold, Sie treten am Montag in Ettenheim auf, Was verbinden Sie mit der Stadt?

Lesen Sie auch

Ich habe schon immer sehr gern in Ettenheim gespielt und freue mich jetzt sehr auf den Auftritt, weil ... ich hatte schon ewig keinen Auftritt in Ettenheim mehr! Auch nicht in Mahlberg und Kippenheim! Echt schade, weil die mag ich ja auch!

Für alle, die Sie in Ettenheim noch nicht kennen: Worauf dürfen die Gäste sich freuen?

Ich stelle mein neues „De Hämme meint“-Buch vor. Ich schreibe ja schon ganz lang meine Samstagskolumne in der Mittelbadischen Presse und die Kolumnen 101 bis 200 sind in dem Buch verewigt! Das sind alles Geschichten aus dem Leben, die immer mit dem Witz der Woche enden! Es wird eine sehr lustige Stunde! Und Musik mache ich natürlich auch!

Kollegen aus ganz Deutschland schicken ihm ihre Witze

Frau Dold ist ja auch an diesem Abend dabei: Was wird Ihre Rolle sein?

Meine Frau Diana spielt nicht nur in meinem Leben die Hauptrolle, sondern sie wurde auch als „Frau Dold“ in meinen Kolumnen zu einem richtigen Star! Sie macht mir an dem Abend die Tontechnik und wir singen auch ein Lied zusammen!

Woher nehmen Sie die Inspiration für Ihre Witze?

Ich bin in einigen Witzeforen, bekomme von Kollegen aus ganz Deutschland ihre Witze geschickt und freue mich immer riesig, wenn ich einen neuen guten Witz kennenlerne!

Für einen guten Witz gibt es wichtige Kriterien

Und woran erkennen Sie die guten Witze? Was macht diese aus?

Ein guter Witz muss spritzig, elegant, geistreich, manchmal auch überraschend sein ... ich habe schon als Kind Witze geliebt und gesammelt und inzwischen schon vier badische Witzebücher geschrieben.

Gibt es auch Leute, die sich durch Witze angegriffen fühlen?

Leider! Auch in meinem Buch sind einige Witze, die man, wenn man mich nicht kennt, vielleicht frauenfeindlich oder sexistisch nennen kann, aber ... ich verehre und schätze die Damen und käme nie auf die Idee eine zu beleidigen. Aber ... bei machen sitzt die Gürtellinie halt auf Brusthöhe und dann wird es für einen Witzeerzähler schwierig!

Last but not least: Können Sie uns einen Ihrer Lieblingswitze erzählen?

Aber gerne doch! Zwei kleini Schweinli schwätze mitenander. Uff einmol sait eins: „Weisch, das die Mensche zu uns Schweine Sau sage, des isch mer wurschd. Aber dass sie uns uns Wurschd mache, des isch ä Sauerei!