„Es wird ein Fest für alle Generationen“: Kappel-Grafenhausen bereitet sich auf die Eingemeindungsfeier vor

Der Einheitsvertrag, der die beiden selbstständigen Gemeinden Kappel am Rhein und Grafenhausen zur Einheitsgemeinde machte, wurde am 1. Juli 1974 durch Kappels Bürgermeister Raimund Halter und Grafenhausens Bürgermeister Gregor Kopf unterzeichnet. Dass man dieses Ereignis 50 Jahre später feiern sollte – so wie in umliegenden Gemeinden – , davon waren auch die Vereine und Organisationen in der Doppelgemeinde im vergangenen Jahr ausgegangen.

Beim letztjährigen Neujahresempfang ging man nur kurz auf das Ereignis ein. Doch für den neuen Bürgermeister Philipp Klotz, der damals noch nicht im Amt war, war klar: „Wir werden dieses Jubiläum gebührend gefeiert, wenn auch erst ein Jahr später und zwar als 50+1“, so Klotz Denn wer die Vereine und Organisationen der Doppelgemeinde kennt, weiß auch, dass in dieser Feste gefeiert und vor allem Jubiläumsfeiern auch groß aufgezogen werden können. Das war auch bei den beiden großen Dorfjubiläen vor ein paar Jahren deutlich zu sehen.

Doch so ein Fest muss gut vorbereitet sein. So lud Bürgermeister Klotz bereits im Herbst die Vereine, Organisationen und interessierte Bürger ein, die sich bei der Organisation und Umsetzung dieses Festes mit einbringen möchten. Überraschend groß war das Interesse vieler Bürger, mit dabei zu sein, und man einigte sich darauf, das Jubiläumswochenende am 24. und 25. Mai 2025 zu feiern.

Um all die vielen Ideen und Abläufe besser planen zu können, wurden Arbeitsgruppen gebildet, die für die Organisation und das Programm, die Verpflegung sowie den Auf- und Abbau zuständig sind.

Für alle Altersgruppen ist etwas geboten

„Wir schauen, dass wir wirklich alle Altersgruppen mit in dieses Jubiläum reinkriegen“, betont Klotz und gibt unserer Redaktion einen kleinen Einblick in das Festprogramm: Am Samstag, 24. Mai, ist ein großes Fest, das so gegen 12 Uhr an der Halle in Grafenhausen beginnt. Dann gibt es eine Rallye durch die ganze Gemeinde. So bieten etwa Rathaus, Feuerwehr und Kindergärten Einblicke in ihre Einrichtungen. „Die Kita Taubergießen etwa hatte nie einen Tag der offenen Tür, da sie während Corona eröffnet wurde. Das nutzen wir jetzt aus, um sie vorzustellen“, so Klotz.

Zudem wolle man, dass die Leute im ganzen Ort unterwegs sind und nicht nur an einem Punkt zentriert. Auf dem Kappeler Rathaus soll es zudem noch eine Fundsachenversteigerung geben. Nach diesen und vielen weiteren Programmpunkten findet am Abend der offizielle Teil bei der Halle Grafenhausen statt. Anschließend treten „Rhinwaldsounds“ und „Just Lucky“ auf, „so dass wirklich die Bude bebt“, freut sich der Rathauschef.

Arbeitskreis Historie macht eine Ausstellung

Am Sonntag, 25. Mai, gibt es einen ökumenischen Gottesdienst mit Musik in der Grafenhausener Halle und danach ein Frühschoppenkonzert, „so dass wir für alle Altersklassen was zu bieten haben“, betont Klotz. In der Mensa gibt es am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Zudem ist dort eine Ausstellung vom Arbeitskreis Historie untergebracht.

Der Arbeitskreis Historie wird einen Rückblick auf 50 Jahre Kappel-Grafenhausen an Hand von Bildern und Texten zusammenstellen. Auch die Vereine haben die Möglichkeit, ihre Höhepunkte in den vergangenen 50 Jahren und sich selbst über das Fest hinweg zu präsentieren.

Aktionen das ganze Jahr über

Inzwischen wurde auch ein Jubiläumslogo entworfen, dass die Einigkeit der beiden Orte nach 50 +1 Jahren mit zwei sich aufeinander zugewandten und zubewegenden Händen zeigt. Dabei ist links ein Fisch und rechts der Flügel eines Engels zu erkennen, was auch im Gemeindewappen vorkommt.

Die Vorbereitungen laufen bereits und es sollen über das ganze Jahr hinweg kleinere und größere Veranstaltungen erfolgen. Geplant sind etwa noch ein Flohmarkt, eine Blumensamenaktion und eine „Tauber-Beat-Festival“, bei dem junge Bands aus der Region auftreten können.