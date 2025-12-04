Es „wimmelt“ in Meßstetten: Eine bunte Werbung für die Handwerksberufe

Die Handwerkskammer übergab Wimmelbücher an die Stadt Meßstetten – zu Handwerksberufen.
In Meßstetten wimmelt’s wieder. Nach dem Wimmelbuch des Landkreises Zollernalb hat nun die Handwerkskammer Reutlingen ein Wimmelbuch für ihren Kammerbezirk mit typischen Handwerksberufen aufgelegt. Mit die ersten Exemplare bekam die Stadtverwaltung Meßstetten als Geschenk. Vizepräsident Paul-Gerhard Alber überreichte zusammen mit Kreishandwerksmeister Ernst Berger einen Schwung der druckfrischen Bücher stellvertretend im Tieringer Kindergarten.