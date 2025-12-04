Es „wimmelt“ in Meßstetten: Eine bunte Werbung für die Handwerksberufe

In Meßstetten wimmelt’s wieder. Nach dem Wimmelbuch des Landkreises Zollernalb hat nun die Handwerkskammer Reutlingen ein Wimmelbuch für ihren Kammerbezirk mit typischen Handwerksberufen aufgelegt. Mit die ersten Exemplare bekam die Stadtverwaltung Meßstetten als Geschenk. Vizepräsident Paul-Gerhard Alber überreichte zusammen mit Kreishandwerksmeister Ernst Berger einen Schwung der druckfrischen Bücher stellvertretend im Tieringer Kindergarten.

Die beiden jungen Wandergesellen Lena und Jonas gehen auf Entdeckungsreise quer durch den Bezirk der Handwerkskammer Reutlingen. Zwei der zehn Doppelseiten hat die Handwerkskammer dem Zollernalbkreis gewidmet – neben dem Albstädter badkap geht es auf die Burg Hohenzollern, die im weihnachtlichen Glanz erstrahlt.

Zahlreiche Bilder und detailreiche Szenen

Wie bei Wimmelbüchern üblich, ist es textlos, und in zahlreichen Bildern sind detailreiche Szenen mit vielen Menschen, Tieren und Objekten dargestellt, die eine Geschichte erzählen. In diesem Buch dreht sich alles ums Thema Handwerk. Der Name leitet sich vom „Wimmeln“ der vielen Elemente ab und lädt Kinder dazu ein, aktiv nach bestimmten Figuren oder Details zu suchen, um ihre Beobachtungsgabe, Fantasie und ihren Wortschatz zu fördern.

So stöbern die Kinder mehr als 50 Handwerksberufe auf – von der Elektrikerin über den Metzgermeister bis hin zum Klavierstimmer.

Begeisterung für das Handwerk

„Frühe Begeisterung für das Handwerk ist der beste Nährboden für Orientierung und Zukunftslust, wir präsentieren im Wimmelbuch das Handwerk so, wie wir es täglich erleben: kreativ, modern, nachhaltig, teamorientiert und nah am Menschen“, wirbt Paul-Gerhard Alber. Zum einen blickt der Mechanikermeister und Firmeninhaber aus Tailfingen dabei auf die Reutlinger Kammer selbst, die 13 500 Betriebe und 77 000 Mitarbeiter vertritt. Zum anderen wirbt der Vizepräsident für einen der vielen Berufe, die unter dem Dach der Kammer zu Hause sind.

Bürgermeister Frank Schroft freute sich mit Hauptamtsleiter Thomas Berg über das Präsent der Handwerkskammer. Jede Kindertageseinrichtung in Meßstetten bekomme nun Exemplare des Wimmelbuchs, damit Kinder auf spielerische Art und mit Neugier in die Welt der Handwerksberufe eintauchten.

Kinder sind fasziniert

Wie fasziniert die Kinder von Wimmelbüchern sind, das weiß Kita-Leiterin Petra Wilhelm. Sie lobt den besonderen pädagogischen Stellenwert solcher Entdecker-Bilderbücher.

Alle darin enthaltenen Motive gibt es darüber hinaus als Vorlagen zum Ausmalen.