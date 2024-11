1 Die Feuerwehr sucht nach der Ursache (Archivfoto). Foto: Otto

Die Feuerwehr ist am Donnerstag in Rottweil im Einsatz. Grund ist eine „unklare Geruchslage“. Sprich: In weiten Teilen der Stadt stinkt es.









Wer am Donnerstag gegen Mittag aus der Tür tritt, merkt es sofort: In Rottweil liegt ein höchst seltsamer, intensiver und unangenehmer Geruch in der Luft. Die Feuerwehr wird um 13.30 Uhr alarmiert und begibt sich dann umgehend auf die Suche nach der Ursache.