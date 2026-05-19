Es kommt zum Bürgerentscheid: Kappel-Grafenhausener Rat stimmt erneut für Krematorium

In Kappel-Grafenhausen soll ein „Haus des Abschieds“ entstehen. Noch ist aber nichts in trockenen Tüchern: Am 26. Juli kommt es zum Bürgerentscheid.
Wie sich schon in der Vergangenheit abzeichnete, bekräftigte der Gemeinderat Kappel-Grafenhausen am Montagabend seine frühere einstimmige Entscheidung für die Ansiedlung eines neuen Krematoriums im östlichen Gewerbegebiet in Grafenhausen. Das Gremium hält demnach an seinem Aufstellungsbeschluss zur Änderung des „Bebauungsplanes Oberfeld III“ fest, mitsamt neuem Sondergebiet für das vorgesehene Krematorium. Die Forderungen des Bürgerbegehrens, das sich gegen die Ansiedlung einsetzt (wir berichteten mehrfach), wurden abgelehnt. Die Folge: Am 26. Juli kommt es zu einem finalen Bürgerentscheid.