2 So sehen die fertigen Weckmänner nach dem Backen aus. Foto: Davydenko

Mehl, Zucker, Butter, Hefe, Milch und Wasser. Mehr steckt nicht in einem Weckmann. Doch trotzdem gibt es jedes Jahr einen großen Ansturm, aufgrund von den teigigen Gesellen. Doch wie werden Diese produziert? Das schauten wir uns bei der Villinger Bäckerei Beha an.















VS-Villingen - Zwei Wochen vor Nikolaus beginnt der Verkauf in der kleinen Bäckerei innerhalb der Villinger Stadtmauern. Vier Bäcker in der Produktion formen in der Zeit die Weckmänner. Alle von Hand.

Einer von den Bäckern ist Manuel Beha. Der Inhaber packt täglich mit an und hat keine Scheu davor sich die Hände schmutzig zu machen. Seitdem er 16 Jahre alt ist arbeitet er als Bäcker. Mit ihm begann die vierte Generation des traditionellen Familienbetriebs.

So werden die Weckmänner geformt

Nach zehn Minuten Teigbereitungszeit und weiteren 30 Minuten Teigruhe kann der Butterhefeteig verarbeitet werden. Die Teigstücke werden zuerst lang gezogen und der Kopf wird mit Hilfe des Handrückens daraus geformt. Manuel Beha zeigt unserer Redaktion ganz genau wie das geht. Danach werden die Teigwürste auf dem Tisch flachgedrückt, anschließend werden die Arme und Beine rausgeschnitten. Die Krawatte wird aus einem seperaten Teigstück geformt und dem rohen Mann angezogen. Das Formen eines Weckmanns dauert bei Manuel Beha nicht einmal drei Minuten. Die Knöpfe und Augen werden aus Rosinen gemacht.

Handgemachtes besonders geschätzt

Jeden Morgen steht der gelernte Bäcker um zwei Uhr nachts auf und begibt sich in die Bäckerstube. Vor allem in der Weihnachtszeit sei es stressig, erzählt er während des Arbeitens. Da alles handgemacht ist und nicht von einer Maschine produziert wird, dauert der Prozess länger. Doch "es rentiert sich in einer großen Menge", erklärt Beha.

Die Kunden würden das Handgemachte besonders schätzen. 240 kleine Weckmänner passen in einen Ofen in der Produktion. In der Zeit des Verkaufs nehmen die Weckmänner gut ein Viertel des Verkaufbereichs ein. Insgesamt würden in den zwei Wochen über 1000 Weckmänner produziert und verkauft werden.