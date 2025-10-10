„Es ist okay, Hilfe anzunehmen“: Ettenheimer Beraterin erklärt, wie sich seelische Gesundheit im Alltag zeigt

Der heutige Welttag der seelischen Gesundheit soll auf psychische Krankheiten aufmerksam machen. Judith Wildt-Bastos erklärt, weshalb das wichtig ist.
Wenn man körperlich fit, aber dennoch krank ist, liegt die Ursache oft bei der seelischen Gesundheit. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde leiden hierzulande rund 18 Millionen Erwachsene an einer psychischen Erkrankung – und die Tendenz steigt. Ansprechpartner für Betroffene aus Ettenheim und Umgebung ist Beraterin und Therapeutin Judith Wildt-Bastos.