1 Die Villinger Straße 62 steht jetzt leer. Foto: Schölzel

In der Villinger Straße 62 in Schwenningen darf niemand mehr wohnen – so verfügt es die Stadt. Brandschutzvorgaben seien nicht eingehalten worden, die Gefahr eines erneuten Großbrandes war zu hoch. Jetzt äußert sich der Mieterbund zur Situation – und findet strenge Worte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zum 8. März war nach einem halben Jahr Nutzungsuntersagung in der Villinger Straße 62 eine Zwangsräumung angesetzt. Der Grund: Gravierende Mängel im Brandschutz, die Stadt Villingen-Schwenningen begründet den Schritt in einer Gefahr für Leib und Leben, die Gefahr eines erneuten Großbrandes sollte so gebannt werden.