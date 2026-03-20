Es heißt „Corona“: Simpel, genial und herrlich fies - Bad Herrenalber Familie entwickelt Spiel

Ihre Leidenschaft für Brettspiele entdeckte Familie Leder während der Corona-Pandemie. Sie griffen nicht nur ins Spieleregal, sie entwickelten eigene Spiele. Wie geht „Corona“?
Es begann mit dem Klassiker schlechthin: „Mensch ärgere dich nicht“. Ein Spiel, das den Frust schon im Namen trägt bot genau das, was Familie Leder just in einer Zeit des Stillstands brauchte, ein Ventil. Inspiriert von den Schicksalsschlägen aus „Das Spiel des Lebens“ und dem taktischen Feilschen bei „Monopoly“, kehrten die Familie aus Bad Herrenalb nach fast 15 Jahren Abstinenz an den Spieltisch zurück. „Eigentlich war es die ‚Arbeit‘ an der Pandemie, die uns aus der Brettspielpause riss. Wir wollten wissen: Was spielt die Welt da draußen eigentlich heute? Was ist in Mode, während drinnen die Zeit stillsteht“, erklärt Vater Martin.