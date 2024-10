Es hatte sieben Verletzte gegeben: Verurteilt für Reizgasattacke in Lahrer Diskothek

1 Das Einatmen von Pfefferspray führt zu Husten und Atemnot. Besprühte Stellen auf der Haut „brennen“ und verursachen für 15 bis 40 Minuten einen Juckreiz. Foto: Weißbrod

In der Disko „Fräulein Fröhlich“ am Lahrer Flugplatz wurde am 25. März 2023 Pfefferspray versprüht, es gab sieben Verletzte. Der Verdächtige erhielt nun vor dem Lahrer Amtsgericht eine Haftstrafe auf Bewährung.









Link kopiert



Sieben Monate Haft, die zur Bewährung ausgesetzt werden, darüber hinaus muss der Angeklagte 2000 Euro an die Opferschutzorganisation Weißer Ring zahlen: Dieses Urteil sprach Richterin Monika Turcotte am zweiten Verhandlungstag. Der war nötig geworden, da zu Prozessbeginn eine wichtige Zeugin gefehlt hatte (wir haben berichtet). Die Frau glänzte auch nun durch Abwesenheit, doch das, was Turcotte im Verlauf des Verfahrens herausgefunden hatte, genügte ihr trotzdem für den Schuldspruch – obwohl Staatsanwalt Benedikt Nied die Beweislage für zu dünn hielt und in seinem Abschlussplädoyer einen Freispruch gefordert hatte. Der Angeklagte hatte von Beginn an betont, unschuldig zu sein.