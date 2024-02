„Ein Tritt frei!“ gibt es bei Comedian Christoph Sonntag in Balingen

1 „Ein Tritt frei!“ heißt das neue Bühnenprogramm von Christoph Sonntag. Foto: Christoph Sonntag

Kabarettist und Comedian Christoph Sonntag kommt am Samstag, 2. März, in die Balinger Stadthalle.









Link kopiert



Christoph Sonntag wendet sich am Samstag, 2. März, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Balingen in seinem neuen Programm „Ein Tritt frei!“ wieder seiner Kernkompetenz zu: Die Besucher sollen Tränen lachen und gerne mit neuen positiven Impulsen für seine Mitmenschen und die Welt nach Hause gehen.