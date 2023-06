Im Jahr 2020 feierte der Lahrer Stadtteil Sulz sein 750-jähriges Bestehen. Und eigentlich sollte das eigens dafür inszenierte Theaterstück „Der arme Eduard – Geschichten vom Zünderle“ bereits vor drei Jahren aufgeführt worden. Doch die Corona-Pandemie machte den Organisatoren des Dorfjubiläums einen Strich durch die Rechnung und das Stück von Regisseur Christopher Kern verschwand in der Schublade.

Bis jetzt. Im dritten Anlauf soll es wahrwerden mit dem Jubiläumstheater, das von Kern recherchiert und geschrieben wurde. Am Wochenende von 30. Juni bis 2. Juli soll das Stück insgesamt dreimal aufgeführt werden. Alle Karten, die vor drei Jahren gekauft wurden, haben weiter ihre Gültigkeit, zudem gibt es noch eine geringe Anzahl an Karten für jeden Abend zu kaufen. Die letzte Chance, sich ein Ticket zu sichern, besteht am Montag, 19. Juni, von 19 bis 20 Uhr in der Sulzberghalle.

„Es war geradezu ein Schock für uns alle, als wir im Jahr 2020, quasi in Sichtweite der Premiere, alle Arbeiten aufgrund der Corona-Pandemie einstellen mussten. Viele Wochen und Monate der Vorbereitung lagen hinter einer großen Gruppe von Menschen jeglichen Alters“, erinnert sich Kern an die damalige Situation.

Nach drei Jahren hat sich die Besetzung etwas verändert

Auch in den beiden Jahren danach verhinderte Corona die Aufführung. „Als wir Ende 2022 die Probenarbeit wieder aufnahmen war klar: Ein einfaches Wiederaufgreifen wird nicht möglich sein, zu viel Zeit war vergangen und hatte Spuren hinterlassen“, so der Regisseur. Denn einige Mitwirkende mussten ihre weitere Teilnahme absagen, zudem seien die Jugendlichen von damals „ihren Rollen sprichwörtlich entwachsen“.

Mitwirkenden sind zu einer Gemeinschaft zusammengeschweißt

Und die Suche nach neuen Mitwirkenden gestaltete sich mitunter schwierig. „Alles musste mühevoll neu aufgerollt und im Grunde neu durchdacht werden“, erzählt Kern. Doch die „tiefe Verbundenheit mit dem Stück und der dargestellten Geschichte“ hinderte ihn und seine Mitstreiter am Aufgeben. Dieser „Geist“ habe, die vielen Mitwirkenden erneut zu einer Gemeinschaft zusammengeschweißt.

Allen Widrigkeiten getrotzt

„Umso mehr war es für mich eine große Freude, den Schauspielerinnen und Schauspielern dieses Stückes in intensiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit auf dem Weg in ihre Rollen beizustehen. Und mit der Zeit entstand auf der Bühne immer mehr ein magisches Miteinander – und zwar vor und hinter den Kulissen gleichermaßen. Wir haben es geschafft, allen Widrigkeiten zum Trotz“, freut sich Regisseur Kern.

Der Regisseur ist dem Protagonisten mental sehr nahekommen

Auch er selbst ist in der langen Zeit dem Protagonisten Eduard Herzog, dem „Zünderle“, in seiner Arbeit am Schreibtisch und an der Bühnenrampe innerlich sehr nahegekommen. „Und so möchte ich meiner tiefen Hoffnung Ausdruck verleihen, dass ihm unser Miteinander und unsere Arbeit auch gefallen hätte“, wünscht sich Kern für die drei Aufführungen.

Wesentliche Grundlage des Stücks ist das Buch „Der Zünderle und seine Zeit“ von 1977, verfasst von Josef Weber, der Eduard Herzog (1861 bis 1918) aus dem Dunkel der Geschichte hervorgehoben und wieder ins Bewusstsein der Sulzer gerückt hat. Herzog war ein Sulzer Original, der bei einer kleinen Musikkapelle, die als Ursprung des Musikvereins Sulz gilt, gespielt hat. Weber – selbst eine schillernde Sulzer Persönlichkeit – wurde in den frühen 1890er-Jahren geboren, schildert als Zeitzeuge, was zu seiner Kinder- und Jugendzeit in Sulz über Herzog erzählt wurde.

Info – Das sind die Termine

Das Stück „Der arme Eduard – Geschichten vom Zünderle“ feiert am Freitag, 30. Juni, um 19.30 Uhr in der Sulzberghalle Premiere. Es folgen zwei weitere Aufführungen am Samstag, 1. Juli, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 2. Juli, um 17 Uhr.